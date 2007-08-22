(TEST) Creative Soundblaster GS3, une barre de son compacte

Publié le Lundi 9 février 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Petit prix, grandes qualités

Tout le monde n'a pas la place de coller un système 7.1 sur son bureau. Et puis, si on veut l'emmener en déplacement, c'est un peu encombrant.Tout le monde n'a pas envie, non plus, de se ruiner pour avoir un meilleur son sur sa TV ou son PC. Parce qu'il est vrai qu'en matière de qualité, on est quand même souvent déçu...Creative a lancé la GS3, une barre de son compacte, qui va faire des heureux. Une petite barre idéale pour améliorer son quotidien de gamer, sur PC mais aussi Nintendo Switch 2, PS4 et PS5.