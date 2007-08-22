- Gothic 1 Remake s'offre un making of

Publié le Lundi 9 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Demain, le monde

Sorti en 2001, le RPG Gothic s'offre un remake sobrement baptisé Gothic 1 Remake. Le jeu se déroule dans le royaume de Myrtana que les orcs ont envahi. Voulant forger des armes puissantes, le roi Rhobar II ordonne le minage d'énormes quantités de métaux magiques. Tous les prisonniers sont obligés de travailler dans les mines de Khorinis. Pour s'assurer que personne ne s'échappe, il demande à ses mages les plus puissants de construire une barrière magique autour des mines.Mais dans l'enceinte de ces mines, les prisonniers se rebellent et fondent un monde à part, sans foi ni loi. Les négociations avec le Roi s'éternisent... Le monde est à l'agonie.Jusqu'au jour où un mystérieux prisonnier arrive. Vous.Gothic 1 Remake sera disponible sur PC, PS5 et XBOX Series.Une nouvelle vidéo making of est sortie.