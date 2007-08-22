(TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)

Publié le Lundi 19 janvier 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le même

A l'heure où l'écologie est au centre de notre quotidien, retrouvez Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch 2. Et massacrez des milliers de poissons, d'insectes, de papillons, dans un but purement mercantile.Le jeu phare de la Nintendo Switch débarque donc sur la nouvelle console de Nintendo, dans une version graphiquement améliorée et dotée de quelques (rares) améliorations.Nous l'avons testé, bien entendu, parce que nous, les animaux, on s'en tamponne, ce qu'on aime, ce sont les parkings.Et voici notre conclusion...