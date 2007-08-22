DerniÃ¨res actus
Lundi 19 janvier 2026
Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam
Rien de neufVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Steam Deck
- Counter-Strike 2
- EA SPORTS FC 26
- Quarantine Zone: The Last Check
- ARC Raiders
- StarRupture
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Euro Truck Simulator 2
- Warframe
- Kingdom Come: Deliverance II
- Torchlight: Infinite
- Anno 117: Pax Romana
- Baldur's Gate 3
- Where Winds Meet
- ARK: Survival Ascended
- RV There Yet?
- Dead by Daylight
- War Thunder
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
- PEAK
