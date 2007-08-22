Top des ventes de jeux vidÃ©o sur Steam

Publié le Lundi 19 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. Steam Deck
  2. Counter-Strike 2
  3. EA SPORTS FC 26
  4. Quarantine Zone: The Last Check
  5. ARC Raiders
  6. StarRupture
  7. Avatar: Frontiers of Pandora
  8. Euro Truck Simulator 2
  9. Warframe
  10. Kingdom Come: Deliverance II
  11. Torchlight: Infinite
  12. Anno 117: Pax Romana
  13. Baldur's Gate 3
  14. Where Winds Meet
  15. ARK: Survival Ascended
  16. RV There Yet?
  17. Dead by Daylight
  18. War Thunder
  19. Warhammer 40,000: Space Marine 2
  20. PEAK

 

image

 

 

 

 

