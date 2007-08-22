DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Vendredi 16 janvier 2026 Ã 11:30:00 par Cedric Gasperini
Aloft : 1 an d'early access et une grosse mise Ã jour
Vivre sur une Ã®le...Développé par Astrolabe Interactive Inc. et signé Funcom, Aloft est un jeu d'exploration, de construction et de gestion, jouable en solo ou en multijoueur en coop jusqu'à 8. Il est sorti en janvier de l'année dernière sur PC, via Steam.
Le jeu se déroule dans un monde d'îles volantes. Au fil de vos découvertes, vous pourrez explorer des ruines et épaves pour y découvrir de nouveaux plans de construction et améliorer votre propre île... N'importe quelle île pourra être transformée en nouveau vaisseau. Vous devrez aussi lutter contre la corruption qui les gangrène.
Plus de 250 000 joueurs ont déjà testé le jeu.
Une première grosse mise à jour sortira le 12 février. Baptisée Gliders & Gales, elle ajouter 6 nouvelles ilmes, avec une nouvelle fonctionnalité : courses de planeurs.
