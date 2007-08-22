DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Vendredi 16 janvier 2026 Ã 10:00:00 par Cedric Gasperini
The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon est disponible
Voyage en vanThe Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon est sorti. Il est disponible sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.
Il s'agit d'un nouvel épisode de l'arc Calvard. De nombreuses innovations, notamment de gameplay, sont introduites, comme par exemple de nouvelles mécaniques comme les Commandes de Fragment, l’Éveil, ou encore le Z.O.C. (qui fige le temps).
Le jeu vous permet de retrouver Van Arkride et les membres d'Arkride Solutions. Alors que les habitants du continent de Zemuria attendent le lancement de la première expédition spatiale de l'humanité, Van, le Chevalier Cendré Rean Schwarzer, et le Père Kevin Graham sont invités par Marduk à participer à un exercice d'entraînement. Et ils vont être plongés dans une aventure qui va révéler des secrets enfouis depuis longtemps et les opposer à une sombre conspiration. Parce que les conspirations sont toujours sombres. Jamais très claires.
Ce nouvel opus signe le 20e anniversaire de la série.
