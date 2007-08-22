Corsairs - La Bataille des Caraïbes annoncé pour le 18 mai

Publié le Jeudi 15 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Que le grand cric vous croque !

Corsairs - La Bataille des Caraïbes est un jeu développé par le studio belge Fishing Cactus et édité par Microids. Il est prévu sur PC, via Steam, Gog et Epic Games, pour le 18 mai prochain.Corsairs - La Bataille des Caraïbes est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule dasn les caraïbes. Vous y incarnez un corsaire à la solde des français, danois, espagnols, britanniques ou néerlmandais.Le but est de constituer une flotte puissante pour combattre les ennemis de la Couronne. 12 navires différents sont prévus, 3 types de munitions, une mécanique de commerce, des cités à visiter...Un mode est campagne est prévu, tout comme un mode multi en ligne jusqu'à 4 joueurs.A découvrir en vidéo.