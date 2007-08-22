Dernières actus
Découvrez la nouvelle bande-ann...
MIO: Memories in Orbit s'offre u...
Reanimal en démo sur Nintendo S...
Quarantine Zone: The Last Check ...
Publié le Jeudi 15 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Corsairs - La Bataille des Caraïbes annoncé pour le 18 mai
Que le grand cric vous croque !Corsairs - La Bataille des Caraïbes est un jeu développé par le studio belge Fishing Cactus et édité par Microids. Il est prévu sur PC, via Steam, Gog et Epic Games, pour le 18 mai prochain.
Corsairs - La Bataille des Caraïbes est un jeu de stratégie en temps réel qui se déroule dasn les caraïbes. Vous y incarnez un corsaire à la solde des français, danois, espagnols, britanniques ou néerlmandais.
Le but est de constituer une flotte puissante pour combattre les ennemis de la Couronne. 12 navires différents sont prévus, 3 types de munitions, une mécanique de commerce, des cités à visiter...
Un mode est campagne est prévu, tout comme un mode multi en ligne jusqu'à 4 joueurs.
A découvrir en vidéo.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
- (TEST) Farming Simulator: Signature Edition (Nintendo Switch 2)
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Reanimal est en précommande sur Nintendo Switch 2
- GamAlive Awards 2025 : on récompense les meilleurs jeux de l'année !
Dernières Vidéos
- Resident Evil Requiem : une nouvelle vidéo de gameplay
- Marathon, le nouveau shoot signé Bungie, en vidéo
- Aloft : 1 an d'early access et une grosse mise à jour
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- Farming Camp : un nouveau jeu dévoilé en vidéo
- The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon est disponible
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD