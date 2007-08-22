Dernières actus
Layers of Fear: The Final Master...
Will: Follow the Light s'offre u...
The Legend of Heroes: Trails Bey...
Warhammer 40,000: Dark Heresy en...
Publié le Lundi 22 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
Le feu, ça brûleLe nouveau film Avatar: De feu et de cendres est déjà sorti et il semble cartonner au box-office français, preuve que le cinéma vit encore...
Ubisoft a sorti, de son côté, une nouvelle extension pour son jeu Avatar: Frontiers of Pandora, basé sur le film. Une extension que l'on peut acheter seul... ou si l'on a déjà le jeu de base.
Vendue 39,99 €, cette extension est disponible sur PC, Xbox Series et PS5.
Au menu, une nouvelle aventure, avec de nouveaux ennemis, de nouveaux décors, de nouveaux équipements... On y suivra So'lek, un guerrier Na'vi du clan Trr'ong. Tombé dans une embuscade de la RDA et de leurs alliés, il se retrouve dans un monde en flammes où sa famille est dispersée. Motivé par le deuil et la vengeance, il entreprend de réunir et de protéger les siens.
Et si vous voulez retrouver notre test d'Avatar: Frontiers of Pandora, c'est par-ici.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par versaciboosts02
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Raji: Kaliyuga, le nouveau jeu d'action-aventure indien
- Tides of Annihilation : un jeu d'action-aventure sur les légendes Arthuriennes
- The Mound: Omen of Cthulhu, un jeu d'horreur en coop
- Corsair lance ses soldes de Noël
- A.I.L.A : un jeu d'horreur et d'IA
Dernières Vidéos
- Echoes of Mora : découvrez le jeu via une démo
- Cozy Caravan débarque en version finale
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
- Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition est sorti sur Nintendo Switch 2
- Will: Follow the Light s'offre un Playtest
- The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon s'offre deux démos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD