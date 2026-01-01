DerniÃ¨res actus
Lâ€™essor des jeunes dÃ©fenseurs...
(PREVIEW) Monster Hunter Stories...
Kingdom Come: Deliverance devien...
Reanimal, le nouveau jeu des crÃ...
PubliÃ© le Mardi 17 fÃ©vrier 2026 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini
Valors of man, un nouveau RPG pour le 19 mars
Porte-monstre-trÃ©sorDéveloppé par le studio anglais Legacy Forge, et édité par Numskull Games, Valors of man est un nouveau RPG annoncé pour le 19 mars. Il sortira sur PC, sur Steam.
Une démo est actuellement disponible.
Le jeu propose des éléments de roguelite et propose des combats au tour par tour.
Vous allez pouvoir constituer un groupe de 4 héros, parmis les 12 classes disponibles, et vous lancer à l'aventure.
Pêle-mêle, on pourra citer que le jeu propose plus de 300 compétences, 290 objets et 170 artefacts, mais aussi plus de 50 ennemis différents et 9 combats de boss uniques ainsi que 10 niveaux de difficulté. Le jeu est basé sur les règles de Donjons & Dragons.
L'histoire ? Un monde à l'agonie, des méchants très méchants, un groupe de héros dernier espoir du monde...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- God of War Sons of Sparta, un metroidvania disponible dÃ¨s aujourd'hui
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
- Freestyle Football 2 : des codes pour la bÃªta PS5 et Xbox Series
- Top casinos en ligne retrait instantanÃ© 2026 â€“ Encaissements rapides et sÃ©curisÃ©s
- (TEST) MIO : Memories in Orbit (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 1&2)
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Transformers, le film, fÃªte ses 40 ans
- Cupiclaw, un jeu de machines Ã pince
- Darkhaven, un nouveau Diablo ?
- Valors of man, un nouveau RPG pour le 19 mars
- Kingdom Come: Deliverance devient next-gen
- Reanimal, le nouveau jeu des crÃ©ateurs de Little Nightmares est sorti
- Rune Factory: Guardians of Azuma est sorti sur PS5 et Xbox Series
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD