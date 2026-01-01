DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Lundi 16 fÃ©vrier 2026 Ã 12:00:00 par Cedric Gasperini
Kingdom Come: Deliverance devient next-gen
MbofKingdom Come: Deliverance se met à jour sur PS5 et Xbox Series. Warhorse Studios et Deep Silver, en collaboration avec Saber Interactive, viennent de sortir une version mise à jour et améliorée du jeu.
Les joueurs possédant déjà le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One bénéficient gratuitement de cette mise à jour.
Graphisme amélioré, 60 images par seconde sont au menu. L'occasion de (re)découvrir un jeu qui, à l'époque, avait été loin de nous convaincre.
Une vidéo a été publiée.
