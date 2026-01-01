Kingdom Come: Deliverance devient next-gen

PubliÃ© le Lundi 16 fÃ©vrier 2026 Ã  12:00:00 par Cedric Gasperini

 

Kingdom Come: Deliverance devient next-gen

Mbof

Kingdom Come: Deliverance se met à jour sur PS5 et Xbox Series. Warhorse Studios et Deep Silver, en collaboration avec Saber Interactive, viennent de sortir  une version mise à jour et améliorée du jeu.

Les joueurs possédant déjà le jeu sur PlayStation 4 et Xbox One bénéficient gratuitement de cette mise à jour.

Graphisme amélioré, 60 images par seconde sont au menu. L'occasion de (re)découvrir un jeu qui, à l'époque, avait été loin de nous convaincre.

Une vidéo a été publiée.

 

image

 

 

 

 

