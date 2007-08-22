Dernières actus
Publié le Lundi 22 décembre 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Will: Follow the Light s'offre un Playtest
Des mers oubliéesInitialement prévu pour cette année, Will: Follow the Light sortira finalement l'année prochaine. En attendant, vous pouvez tester le jeu en vous inscrivant au Playtest qui vient d'être lancé sur PC, via Steam. L'inscription est gratuite.
Le jeu, quant à lui, sortira aussi sur Xbox Series et PS5.
Développé par le studio indépendant TomorrowHead Studio, Will: Follow the Light est un jeu d'aventure narratif qui embarque les joueurs dans un périple à travers des mers tumultueuses et les rudes côtes nordiques. On y incarne Will, un marin intrépide parti vers le Nord à la recherche de son fils disparu. L'histoire explore la relation profonde entre un père et son fils, emmenant les joueurs dans une aventure émotionnelle ponctuée de tempêtes violentes, de solitude, et d'un récit sur l'importance des liens familiaux.
Les commandes, tant du voilier que des autres véhicules se veulent réalistes, conçues en collaboration avec des voyageurs arctiques.
Tout au long de leur quête, les joueurs devront surmonter des défis en mer et sur terre, résoudre des énigmes basées sur des éléments réels, utiliser une station météorologique authentique et un système de navigation réaliste, et parcourir des sentiers enneigés en traîneau à chiens à la recherche de réponses.
En tout cas, ça a l'air chouette.
