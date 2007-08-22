Dernières actus
Publié le Dimanche 21 décembre 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Le mal-aiméVous l’avez sans doute déjà vue. Toute la planète, de toute manière, l’a sans doute déjà vue. Tout le monde en parle actuellement : la pub Intermarché remporte tous les suffrages. C’est beau, c’est mignon, c’est plein de bons sentiments… MAIS C’EST UN PUTAIN DE PLAGIAT !
Et si vous n’avez pas la référence, tant pis pour vous. Allez vous acheter un peu de culture.
Non mais vraiment ! Un être dangereux, les yeux remplis de violence et de cruauté. Un loup, dans cette pub, en l’occurrence. Il est seul. Dans la forêt. Il est seul au sens littéral du terme, pas au sens propre puisque, finalement, il est entouré de nombreux autres personnages : des cerfs, des hérissons, des moutons, des écureuils, des oiseaux, des sangliers, des canards, des castors, des lapins, des hérons… qui tous ont peur de lui.
Lui, il veut simplement qu’on l’aime. Il est maladroit. Il fait peur. C’est un loup, quoi. Rien de plus normal.
Et notre loup aime cuisiner. Il passe du temps devant les fourneaux. Il tente quelques recettes. Il rate, parfois, parce que ça arrive de rater. Et au fil du temps, il maîtrise mieux les cuissons. Il devient un fin gourmet et un vrai cordon bleu.
Et à la fin, tout le monde l’aime.
Bon, c’est une pub. Heureusement qu’elle finit bien. Je vois mal le slogan « on a tous une bonne raison de commencer à mieux manger » s’afficher après que le loup a dévoré tous les convives et qu’il reste sur la table un morceau d’intestin, un œil de hérisson, une oreille déchiquetée de bébé lapin et la tête d’un caneton plantée sur une fourchette. Mais dans la réalité, soyons réalistes, ça ne finit jamais aussi bien. Le loup reste seul, les autres animaux de la forêt ont toujours peur et au final, notre ami canidé balance les choux de Bruxelles et les salsifis pour se taper un bon jambon, un magret à peine saisi et un lapereau à la moutarde.
Bref. Cette publicité plébiscitée par tout le monde n’est donc qu’un simple, un triste, un ignoble plagiat.
Alors on peut vous servir l’excuse de l’universalité d’une telle histoire. De son classicisme qui, finalement, lui donne l’excuse d’une ressemblance logique avec non pas une mais plusieurs références. Mais c’est trop facile. Ici, la comparaison est tellement similaire que le plagiat en devient une évidence.
C’est bon ? Vous l’avez désormais, la référence ?
L’être dangereux, les yeux remplis de violence et de cruauté. Seul au sens littéral du terme, pas au sens propre puisque, finalement, il est entouré de nombreuses autres personnes. Lui, il veut simplement qu’on l’aime. Il est maladroit. Il fait peur. Il aime cuisiner. Il passe du temps devant les fourneaux. Il tente quelques recettes. Il rate, parfois, parce que ça arrive de rater. Et au fil du temps, il maîtrise mieux les cuissons. Il devient un fin gourmet et un vrai cordon bleu. A la différence de la pub, à la fin, personne ne l’aime plus. Il fait toujours aussi peur.
Cet être. Ce « loup ». C’est MOI, bon sang !
C’est carrément évident, non ? Ah ben oui, maintenant qu’on vous le dit, vous voyez l’évidence. Vous notez les flagrantes ressemblances. L’être dangereux, qui fait peur, alors qu’il veut simplement qu’on l’aime. Maladroit. Qui au fil du temps et s’appuyant sur quelques mémorables ratés, a su maîtriser l’art culinaire pour devenir un fin cordon bleu. C’est moi !
La grande différence, entre le loup et moi, c’est que moi, je reste un mal-aimé. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend, ce que j'espère et que j'attends, qui pourrait me dire qui je suis ? Et j'ai bien peur, toute ma vie d'être incompris. Si les apparences sont quelquefois contre moi, je ne suis pas ce que l'on croit.
…
Bon, d’accord, un petit peu quand même.
Mais je n’y peux rien, moi. J’suis juste un petit peu soupe au lait, quoi. Mais pas de quoi me comparer à un loup. Parce que ça sera quoi, la suite ? Un ours ?
Allez, sur ce, je m’en vais préparer Noël, parce que ça arrive tout doucement.
A pas de loups.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
