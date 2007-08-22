- Konami annonce eFootball Kick-Off! sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 6 février 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Attendu comme le Messi ?

Nouveau venu dans la franchise eFootball, eFootball Kick-Off! est annoncé sur Nintendo Switch 2 pour cet été. Il sortira en exclusivité sur la console.Inspiré de la série PES, le jeu proposera tout ce qu'un jeu de foot classique peut proposer : jeu solo, multi en ligne ou en local, et plusieurs modes de jeu.Vous pourrez notamment dans le mode Circuit mondial, créer votre prore équipe et vous lancer dans des tournois. Vous pourrez alors recruter des joueurs d'équipes vaincues et récupérer de l'argent pour débaucher les meilleurs joueurs des autres équipes.Dans le mode Coupe Internationale, vous pourrez participer à la Coupe du Monde (appelée différemment puisque Konami n'en a pas les droits).Enfin, un mode débutant, à 6 contre 6, sera aussi présent.On attendra d'en voir plus pour s'enthousiasmer. Mais Konami promet un jeu rapide, typé arcade. Ça pourrait le faire.