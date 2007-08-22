Dernières actus
Monster Hunter Stories 3: Twiste...
Horizon Hunters Gathering, le no...
Turok: Origins annoncé sur Nint...
Dragon Quest VII Reimagined est ...
Publié le Vendredi 6 février 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
Konami annonce eFootball Kick-Off! sur Nintendo Switch 2
Attendu comme le Messi ?Nouveau venu dans la franchise eFootball, eFootball Kick-Off! est annoncé sur Nintendo Switch 2 pour cet été. Il sortira en exclusivité sur la console.
Inspiré de la série PES, le jeu proposera tout ce qu'un jeu de foot classique peut proposer : jeu solo, multi en ligne ou en local, et plusieurs modes de jeu.
Vous pourrez notamment dans le mode Circuit mondial, créer votre prore équipe et vous lancer dans des tournois. Vous pourrez alors recruter des joueurs d'équipes vaincues et récupérer de l'argent pour débaucher les meilleurs joueurs des autres équipes.
Dans le mode Coupe Internationale, vous pourrez participer à la Coupe du Monde (appelée différemment puisque Konami n'en a pas les droits).
Enfin, un mode débutant, à 6 contre 6, sera aussi présent.
On attendra d'en voir plus pour s'enthousiasmer. Mais Konami promet un jeu rapide, typé arcade. Ça pourrait le faire.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
Dernières Vidéos
- Konami annonce eFootball Kick-Off! sur Nintendo Switch 2
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en démo et en vidéo
- Horizon Hunters Gathering, le nouveau jeu signé Guerilla Games
- Turok: Origins annoncé sur Nintendo Switch 2
- Dragon Quest VII Reimagined est sorti
- Resident Evil Requiem dévoile une vidéo sur Nintendo Switch 2
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD