Publié le Vendredi 6 février 2026 à 11:05:00 par Cedric Gasperini
Pragamata se dévoile sur Nintendo Switch 2
Petite fille...Dans Pragmata, vous évoluez dans un futur futur proche, alors que les humains ont découvert sur la lune le Lunafilament, un matériau capable de reproduire presque n'importe quoi. Lorsque le contact entre la Terre et la station de recherche lunaire dédiée à ce Lunafilament cesse, on envoie une équipe découvrir ce qui a bien pu se passer.
Vous incarnez Hugh, l'un des spationautes. A peine arrivé, il est séparé de son équipe à la suite d'une secousse sismique puissante. Blessé, il est secouru par Diana, une androïde à l'apparence d'une petite fille.
Nos deux personnages vont rapidement comprendre qu'ils sont la cible d'une IA malveillante. Afin de pouvoir retourner sur Terre, ils vont devoir affronter de nombreux ennemis et résoudre de nombreux puzzles.
Pragmata est un jeu d'action-aventure futuriste mâtiné de puzzles, signé Capcom. Il sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 le 24 avril. Une démo gratuite vient de sortir sur consoles.
Une nouvelle vidéo a été dévoilée, sur la console de Nintendo.
