Pragamata se dévoile sur Nintendo Switch 2

Dernières actus

Final Fantasy VII Rebirth arrive...

Fallout 4, Indiana Jones et le C...

The Run : le jeu en Full Motion ...

The Eternal Life of Goldman, un ...

The Legend of Khiimori, un jeu s...

 

Publié le Vendredi 6 février 2026 à 11:05:00 par Cedric Gasperini

 

Pragamata se dévoile sur Nintendo Switch 2

Petite fille...

Dans Pragmata, vous évoluez dans un futur futur proche, alors que les humains ont découvert sur la lune le Lunafilament, un matériau capable de reproduire presque n'importe quoi. Lorsque  le contact entre la Terre et la station de recherche lunaire dédiée à ce Lunafilament cesse, on envoie une équipe découvrir ce qui a bien pu se passer. 

Vous incarnez Hugh, l'un des spationautes. A peine arrivé, il est séparé de son équipe à la suite d'une secousse sismique puissante. Blessé, il est secouru par  Diana, une androïde à l'apparence d'une petite fille. 
Nos deux personnages vont rapidement comprendre qu'ils sont la cible d'une IA malveillante. Afin de pouvoir retourner sur Terre, ils vont devoir affronter de nombreux ennemis et résoudre de nombreux puzzles.

Pragmata est un jeu d'action-aventure futuriste mâtiné de puzzles, signé Capcom. Il sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 le 24 avril. Une démo gratuite vient de sortir sur consoles.

Une nouvelle vidéo a été dévoilée, sur la console de Nintendo.

 

 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité


Ajouter un commentaire

Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

- L'Edito du Dimanche par Wyclef

Articles préférés

- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026

- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier

- Quarantine Zone: The Last Check est sorti

- HumanitZ : le survival sort de l'accès anticipé le 6 février

- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français

- Greenland Migration sort mercredi au cinéma

- LEGO se met aux Pokémon

Dernières Vidéos

- Konami annonce eFootball Kick-Off! sur Nintendo Switch 2

- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en démo et en vidéo

- Horizon Hunters Gathering, le nouveau jeu signé Guerilla Games

- Turok: Origins annoncé sur Nintendo Switch 2

- Dragon Quest VII Reimagined est sorti

- Resident Evil Requiem dévoile une vidéo sur Nintendo Switch 2

- Pragamata se dévoile sur Nintendo Switch 2

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

55350-pragmata-action-aventure-pc-ps5-xbox-series-nintendo-switch-2-trailer-video-gameplay