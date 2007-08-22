Dernières actus
Publié le Vendredi 6 février 2026 à 10:35:00 par Cedric Gasperini
The Run : le jeu en Full Motion Video est sorti
Cours, fifille, cours !The Run est un jeu en FMV (Full Motion Video), un genre de production proposant de vrais acteurs comme personnages de jeux vidéo.
Résultat, on joue "un film". Ou tout comme.
Déjà sorti sur mobiles, The Run est un thriller dans lequel vous allez suivre une influenceuse fitness, poursuivie par des tueurs. Au fil de sa traque, sa survie sera conditionnée aux choix que vous ferez durant l'aventure.
20 morts différentes et 5 fins possibles sont prévues. Deux modes de jeu sont également proposés : un mode chronométré, pour vous mettre la pression au moment des choix, et un mode pause, pour jouer en groupe (les décisions seront faites en fonction du plus grand nombre).
Le jeu vient de sortir sur PC, sur Steam.
