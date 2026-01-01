DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Vendredi 6 fÃ©vrier 2026 Ã 09:30:00 par Cedric Gasperini
Captain Tsubasa 2 : World Fighters, Olive et Tom reviennent
On a tous la chanson en tÃªteSérie culte débarquée en France à la fin des années 80, Olive et Tom s'intitule, en réalité, Captain Tsubasa. Après un premier jeu qui a remporté un certain succès, Bandai Namco annonce la sortie pour cette année d'une suite.
Intitulé Captain Tsubasa 2 : World Fighters, le jeu est annoncé sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.
22 équipes nationales, plus de 110 personnages jouables et plus de 150 techniques spéciales animées vous attendent dans ce jeu de foot spectaculaire, où chaque action semble avoir été jouée par un super-héros, super-puissant.
Le jeu fera aussi la part belle avec l'extra-sportif, puisqu'il s'agira de se forger de nouvelles amitiés, défaire de nouveaux rivaux et mener son équipe à la victoire.
La bande-annonce devrait vous rappeler des souvenirs...
