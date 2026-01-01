- Star Trek: Voyager â€“ Across the Unknown se dÃ©voile

PubliÃ© le Jeudi 5 fÃ©vrier 2026 Ã 10:30:00 par Cedric Gasperini

Vous allez vous faire tailler les oreilles en pointe

Nouveau jeu se déroulant dans l'univers de Star Trek (qui l'eut cru vu son nom ?), Star Trek: Voyager – Across the Unknown est une sorte de mélange de gestion, de stratégie et de survie.Développé par Gamexcite et édité par Daedalic Entertainment, il sortira le 18 février sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.Aux commandes de l'USS Voyager, vous devez prendre les bonnes décisions, gérer vos ressources, décider de combattre ou faire preuve de diplomatie, développer de nouvelles technologies...Chaque décision amène des conséquences différentes.On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :