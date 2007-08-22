Dernières actus
Publié le Jeudi 5 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Warhounds : un nouveau shoot tactique au tour par tour
PrometteurWarhounds est un jeu tactique au tour par tour développé par Everplay DMCC et édité par Brightika Inc. Il sortira sur PC dans le courant de l'année, sur Steam.
Inspiré des classiques du genre tels que XCom et surtout Jagged Alliance, le jeu vous met aux commandes d'une escouade de mercenaires, en Afrique.
Vous allez recruter les meilleurs soldats, les équiper, et envoyer une escouade pour remplir des missions. Chacun a une spécialité : assaut, spécialiste, sniper, mitrailleur, grenadier... et devra être équipé en conséquence.
Vous devrez aussi gérer vos finances, votre approvisionnement, votre recrutement, les soins, mais aussi les temps morts pour occuper vos troupes.
Le jeu est actuellement en Playtest. Vous pouvez vous y inscrire dès à présent.
