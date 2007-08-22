- Docked : devenez docker et jouez avec votre petite grue

Publié le Jeudi 5 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Une petite grève ?

Développé et édité par Saber Interactive, à qui l'on doit des jeux tels que Snowrunner ou Roadcraft, Docked vous place à la tête d'une entreprise de gestion de contenair, sur un port.A vous de gérer le déchargement des marchandises, leur trouver un emplacement, utiliser les bons outils, les bonnes grues, gérer aussi l'ordre d'expédition...Au fil du temps, vous devrez faire grossir votre port, acheter plus d'outils, faire prospérer l'entreprise et faire face aux aléas, qu'ils soient humains ou météorologiques.Docked sort le 5 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo est téléchargeable pour tester le jeu avant de l'acheter.