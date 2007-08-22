Dernières actus
Baptiste : le jeu d'horreur s'of...
City States: Medieval, un city b...
Reptilian Rising, un RPG tactiqu...
Edgar Allan Poe's Interactive Ho...
Publié le Jeudi 5 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Docked : devenez docker et jouez avec votre petite grue
Une petite grève ?Développé et édité par Saber Interactive, à qui l'on doit des jeux tels que Snowrunner ou Roadcraft, Docked vous place à la tête d'une entreprise de gestion de contenair, sur un port.
A vous de gérer le déchargement des marchandises, leur trouver un emplacement, utiliser les bons outils, les bonnes grues, gérer aussi l'ordre d'expédition...
Au fil du temps, vous devrez faire grossir votre port, acheter plus d'outils, faire prospérer l'entreprise et faire face aux aléas, qu'ils soient humains ou météorologiques.
Docked sort le 5 mars prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo est téléchargeable pour tester le jeu avant de l'acheter.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- (TEST) Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo Switch 2)
Dernières Vidéos
- John Carpenter’s Toxic Commando, une démo et un trailer
- Star Trek: Voyager – Across the Unknown se dévoile
- Black One Blood Brothers accélère son développement
- Mirage 7 : les mille et une nuits débarquent le 6 mars
- Warhounds : un nouveau shoot tactique au tour par tour
- Docked : devenez docker et jouez avec votre petite grue
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD