Publié le Mercredi 4 février 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Edgar Allan Poe's Interactive Horror: 1995 Edition annoncé
C'est mocheInitialement connu sous le nom "The Dark Eye" (l'oeil noir), Edgar Allan Poe's Interactive Horror: 1995 Edition sortira le 15 février prochain sur PC, sur Steam. Il est développé par Inscape et édité par GMedia.
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu d'horreur, basé sur les oeuvres d'Edgar Alla Poe, déjà sorti en 1995.
En vue subjective, à base de stop-motion dégueulasse, de collages immondes et d'effets complètement dépassés, vous allez vivre quelques-unes des plus célèbres histoires de l'écrivain américain : Le Coeur révélateur, la barrique d'amontillado et Berenice.
Il ne s'agit pas d'un remake ou d'un remaster. Juste la ressortie du jeu d'origine. Avec le gameplay d'origine. Et les graphismes d'origine.
