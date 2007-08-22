Dernières actus
Publié le Mercredi 4 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Cursed Blood, un roguelike en coop
Sang pour sangRoguelike violent et sanglant, Cursed Blood se joue en coop jusqu'à 4 joueurs. Vous y incarnez des singes samouraïs partis en quête de vengeance contre la mafia, responsable de la profanation d'un sanctuaire sacré.
Le sanctuaire ne sera appaisé que si vous le vengez avec du sang...
Ce jeu d'action en 3D isométrique se veut ultra-violent, avec des gerbes de sang qui repeignent le décor. Vous pouvez prendre les armes de vos adversaires, enchaîner les combos avec votre katana, trancher vos ennemis en deux dans le sens de la hauteur...
Au fil de votre progression, des orbes de sang permettront d'améliorer son équipement.
Développé par David Marquardt Studios, le jeu sort en accès anticipé en avril prochain, sur PC, via Steam. Une démo est disponible gratuitement si vous voulez tester le jeu.
