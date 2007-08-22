- WWE 2K26 : nouveaux types de matchs, outils offensifs et améliorations du système de jeu

Publié le Mardi 3 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Offre bonus de précommande : Pack Joe Hendry, un pack de contenu bonus contenant la Superstar jouable Joe Hendry

un objet cosmétique "T-shirt Joe Hendry"

une carte Ma FACTION EVO Joe Hendry

une émoticône Joe Hendry pour The Island.

Elle comprend l'Édition Standard,

le Pack Joe Hendry,

la Saison 1 du Ringside Pass Premium

32 500 VC,

le Pack King of Kings qui inclut les Superstars jouables Triple H ‘98 et Stephanie McMahon ‘00

une émoticône "Provocation signature de Triple H" pour The Island.

L'accès dès le 6 mars 2026

le contenu inclus dans l'Édition King of Kings

l'Édition Attitude Era comprend l'accès aux Saisons 1 à 4 du Ringside Pass Premium

le Pack Édition Attitude Era, qui comprend les Superstars jouables The Rock ‘99, Kane ‘98 et Chyna ‘97

les cartes Ma FACTION EVO “Stone Cold” Steve Austin “Rattlesnake” et The Rock “People’s Champ”,

l'arène Raw is War ‘98,

les émoticônes Undertaker “Thumb Across the Neck” et Shawn Michaels “DX Crotch Chop” pour The Island.

Le Superstar Mega-Boost, accordant 200 points d'attribut Ma SUPERSTAR pour Mon ASCENSION plus 100 000 VC.

L'accès dès le 6 mars 2026

le contenu inclus dans l'Édition Attitude Era

l'Édition Monday Night War comprend l'accès aux Saisons 1 à 6 du Ringside Pass Premium

le Pack Édition Monday Night War, qui comprend les Superstars jouables Shawn Michaels DX, Macho Man Randy Savage ‘98, Rowdy Roddy Piper ‘98

l'arène WCW Thunder ‘98

une émoticône Diamond Dallas Page “Bang!” pour The Island

Pack WrestleMania 42, qui comprend l'arène WrestleMania 42 et trois cartes Persona de Superstars WrestleMania 42

L'accès dès le 6 mars 2026

Le jeu de catch WWE 2K26 débarquera le 13 mars prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Il est signé 2K Sports et développé par Visual Concepts, comme les derniers opus.Au menu, nouveaux types de matchs (Inferno et Dumpster), outils offensifs (caddies, tables, punaises...), amélioration du système de jeu, notamment les combats contre les barricades...Plus de 400 catcheurs et catcheuses seront disponibles !Plusieurs éditions du jeu sont prévues : Edition Standard dont la jaquette fera la part belle à CM Punk, Edition Deluxe King of Kings avec Triple H, Attitude Era Edition avec plusieurs catcheurs de l'Attitude Era et The Monday Night War Edition avec plusieurs catcheurs de l'époque Monday Night War.Les joueurs qui précommandent n'importe quelle édition de WWE 2K26 sur PS5, Xbox Series X|S ou PC recevront également le jeu de base WWE 2K25 au format numérique.Les joueurs qui précommandent l'Édition Attitude Era ou l'Édition Monday Night War sur PlayStation ou Xbox entre le 29 janvier et le 23 février à 17h00 recevront 15 000 VC dans WWE 2K26 et 67 500 VC dans WWE 2K25.