Dernières actus
Le diable s'habille en Prada 2, ...
Les meilleures offres Xbox à sa...
The Last Gas Station : l'empire ...
Nippets : un jeu de cache-cache
Publié le Mardi 3 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Dear me, I was... sort sur PC et Nintendo Switch
Si joli(e)Sorti en août dernier sur Nintendo Switch 2, le jeu Dear me, I was... sort sur PC et Nintendo Switch le 12 février prochain. Il sortira, à la même date, sur iOS et Android.
Développé par Arc System Works le jeu est un jeu d'aventure interactif, une sorte de roman visuel dessiné par Taisuke Kanasaki, entre aquarelle et rotoscopie, avec un rendu se voulant doux et poétique.
Vendu à petit prix (moins de 8 €), il raconte l'histoire d'une femme, à travers ses joies, ses peines, ses douleurs, ses souvenirs, ses liens avec d'autres personnages...
Proposant une durée de vie assez courte (moins d'une heure), il a été réalisé par une équipe majoritairement féminine, ce qui rajoute un point pour la cohérence du scénario et de la vérité que l'on veut nous raconter.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- Les films incontournables de 2026
Dernières Vidéos
- WWE 2K26 : nouveaux types de matchs, outils offensifs et améliorations du système de jeu
- The Bearer & The Last Flame arrive le 6 mars
- Swimpossible!, un jeu de sirène...
- Baladins, un RPG inspiré des jeux de plateau
- Dear me, I was... sort sur PC et Nintendo Switch
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD