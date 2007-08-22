Publié le Mardi 3 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Si joli(e)

Sorti en août dernier sur Nintendo Switch 2, le jeu Dear me, I was... sort sur PC et Nintendo Switch le 12 février prochain. Il sortira, à la même date, sur iOS et Android.Développé par Arc System Works le jeu est un jeu d'aventure interactif, une sorte de roman visuel dessiné par Taisuke Kanasaki, entre aquarelle et rotoscopie, avec un rendu se voulant doux et poétique.Vendu à petit prix (moins de 8 €), il raconte l'histoire d'une femme, à travers ses joies, ses peines, ses douleurs, ses souvenirs, ses liens avec d'autres personnages...Proposant une durée de vie assez courte (moins d'une heure), il a été réalisé par une équipe majoritairement féminine, ce qui rajoute un point pour la cohérence du scénario et de la vérité que l'on veut nous raconter.