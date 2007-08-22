Dernières actus
Publié le Lundi 2 février 2026
The Last Gas Station : l'empire d'essence
Roulez électrique !Dans un monde où tout le monde roule désormais dans une voiture électrique, vous êtes le proprétaire de la toute dernière station d'essence.
Qui sait ? Peut-être que des clients n'attendent que vous pour rouler à nouveau au gasoil...
A vous de gérer la station : améliorez les équipements, nettoyez les lieux, remettez tout en état, vendez des produits annexes, proposez vidange et entretien général...
Et surtout, rendez les clients heureux.
The Last Gas Station sort cette année et est prévu sur PC, sur Steam. Un Playtest est en cours, vous pouvez vous y inscrire dès à présent.
