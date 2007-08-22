Dernières actus
Top des ventes de jeux vidéo su...
Steam : les soldes du week-end
Gog.com, encore les soldes du no...
Publié le Lundi 2 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
The 9th Charnel est sorti
L'horreur à l'état brutThe 9th Charnel vient de sortir. Il est désormais disponible sur PC, Xbox Series et PS5. On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu entre horreur psychologique et survie, développé par Saikat Deb Creations et édité par Soedesco.
Vous allez y suivre l'histoire de Michael et de son équipe de scientifiques spécialisés en génétique. Bloqués dans une vallée isolée lors d'une expédition, ils sont séparés et Michael se retrouve seul. Il va donc partir à la recherche de ses collègues. Et il va se confronter à des fanatiques...
Michaem va alors plonger au mileu de rituels sataniques mené par des forces maléfiques.
Un jeu qui prône la discrétion, même si parfois, combattre est l'unique solution.
Vous devrez gérer votre inventaire, vos ressources et tenter de résoudre des énigmes sous pression...
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- Les films incontournables de 2026
Dernières Vidéos
- WWE 2K26 : nouveaux types de matchs, outils offensifs et améliorations du système de jeu
- The Bearer & The Last Flame arrive le 6 mars
- Swimpossible!, un jeu de sirène...
- Baladins, un RPG inspiré des jeux de plateau
- Dear me, I was... sort sur PC et Nintendo Switch
- Le diable s'habille en Prada 2, la bande-annonce
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD