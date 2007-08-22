The 9th Charnel est sorti

Publié le Lundi 2 février 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

L'horreur à l'état brut

The 9th Charnel vient de sortir. Il est désormais disponible sur PC, Xbox Series et PS5. On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu entre horreur psychologique et survie, développé par Saikat Deb Creations et édité par Soedesco.Vous allez y suivre l'histoire de Michael et de son équipe de scientifiques spécialisés en génétique. Bloqués dans une vallée isolée lors d'une expédition, ils sont séparés et Michael se retrouve seul. Il va donc partir à la recherche de ses collègues. Et il va se confronter à des fanatiques...Michaem va alors plonger au mileu de rituels sataniques mené par des forces maléfiques.Un jeu qui prône la discrétion, même si parfois, combattre est l'unique solution.Vous devrez gérer votre inventaire, vos ressources et tenter de résoudre des énigmes sous pression...