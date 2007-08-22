Dernières actus
Nippets : un jeu de cache-cache
Aurez-vous l'oeil ?Dans Nippets, vous cherchez des objets cachés dans un décor dessiné à la main. Des petites scènes de tous les jours, des personnages en situation et avec lesquels vous pouvez même interagir pour découvrir leur histoire. Regardez les fenêtes, bougez les arbres, déplacez des objets, ouvrez des portes...
Entre observation et éngimes, Nippets est un jeu simple, relaxant, non-violent et destiné à toute la famille.
Développé par Blink Industries, il est prévu pour cette année, sans plus de précision, sur PC, sur Steam. Bonne nouvelle, une démo est disponible pour jeter un coup d'oeil sur le jeu. Plus de 100 000 joueurs l'ont déjà téléchargée.
A découvrir en vidéo :
