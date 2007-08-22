Dernières actus
Publié le Lundi 2 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Freefall '95, un jeu de chute libre
Ça tombe bienInspiré des jeux d'arcade des années 90, Freefall '95 vous fait chuter d'un avion qui vient d'exploser. Vous allez devoir réussir à arriver sur le sol en toute sécurité... Pour ça, il faudra récupérer des objets qui tombent du ciel, rebondir sur des morceaux de carcasse, récupérer des bonus, éviter les pièges...
Du grand n'importe nawak qui pour autant, a l'air fun et complètement déjanté.
Prévu pour une sortie en mars prochain, le jeu sortira sur PC. Il sera disponible sur Steam. Il est développé par S-Bend Games. Une démo est d'ores et déjà accessible pour tester le jeu.
5 niveaux sont prévus dans ce jeu qui vous fait tomber, mais avec classe. Et pour lequel il faudra tenter de faire le meilleur score possible, grâce à des combos improbables.
