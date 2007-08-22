Dernières actus
Publié le Lundi 2 février 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Top des ventes de jeux vidéo sur Steam
L'escaladeVoici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.
Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.
Voici le top :
- Cairn
- Counter-Strike 2
- No Rest for the Wicked
- Steam Deck
- Deep Rock Galactic
- ARC Raiders
- Split Fiction
- Dead by Daylight
- Warframe
- Enshrouded
- Forza Horizon 6
- Red Dead Redemption 2
- Apex Legends
- Baldur's Gate 3
- Nioh 3
- Half Sword
- Where Winds Meet
- Fallout 4
- Euro Truck Simulator 2
- Grand Theft Auto V Version améliorée
