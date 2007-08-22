Les films incontournables de 2026

Publié le Lundi 5 janvier 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Y'en a forcément un que vous allez voir

Il faut bien dire ce qu'il est : l'année 2025 n'a pas été une grande année d'un point de vue cinéma. Il y a eu quelques bons petits films, certes, mais pas forcément de quoi sauter au plafond.Pour le coup, 2026 s'annonce un peu plus excitant avec quelques productions de grande ampleur et quelques retour de grosses licences.Cette fois encore, on vous a listé les films qui nous semblent les plus intéressants de ces six prochains mois.Rendez-vous, donc, dans les salles obscures. Et allez-y en bonne compagnie : si le film est finalement mauvais, vous pourrez toujours vous bécoter tranquillement.