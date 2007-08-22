Dernières actus
Publié le Lundi 23 février 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
They are here : Obama a raison, les aliens existent
Et ils dont déjà parmi nousDavid Vincent les a vus. Il le sait, lui, qu'ils existent. Les extra-terrestres existent, on vous dit. Même le président Obama l'a dit. Bon, pour déconner.
Ou pas.
Mais en tout cas, il l'a dit.
They are here est un jeu d'horreur développé par Deklazon et édité par PQube. Le jeu s'inspire de films et séries tels que X-Files ou Signs.
Vous allez incarner Taylor Fox, un journaliste qui enquête sur des phénomènes étranges qui surviennent dans une ferme paumée chez les ricains : bruits, animaux agressifs, lumières inexpliquées...
Bah oui, ils sont là. Sur PC. Sur Steam. Avec une démo en bonus. Le jeu est prévu pour le courant de l'année.
