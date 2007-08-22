Dernières actus
Publié le Lundi 23 février 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Solstride, un roguelite avec un lapin, une tortue et un lézard
Et une nana, accessoirementLe studio indépendant allemand Playing Mantis développe actuellement Solstride, un roguelite narratif prévu sur PC, sur Steam, à une date non encore déterminée.
Les combats se jouent au tour par tour.
Vous allez suivre l'histoire d'une jeune femme bien décidé à découvrir les secrets du monde. Elle va voyager, faire des rencontres, combattre des ennemis et des monstres...
Elle sera accompagnée par ses compagnons, une tortue, un lézard et un lapin. Chacun a ses propres caractéristiques, ses propres capacités et pourra évoluer tout au long de l'aventure.
Vous devrez aussi, au fil de vos trouvailles, aménager un petit chez vous, vous y trouver le repos...
Mouais...
