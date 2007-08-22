Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 21 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes du week-end

Y'a le choix

Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.

Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
  • Les jeux d'équitation sont en soldes : 
    Unbridled That Horse Game
    Rustler
    Tobiano
    Horse Racing Manager
    Sound of Horses
    Ertugrul of Ulukayin
    My Little Pony
    Horse Tales
    Whisper
    Riding Stables
    The Ranch of Rivershine
  • Les jeux Québécois sont en soldes : 
    Disney Dreamlight Valley
    Ultimate Sheep Raccoon
    The Outlast Trials Project Messiah
    Call of Duty Modern Warfare
    Call of Duty Black Ops 6
  • Metal Gear Solid 4
  • Synthetik Ultimate
  • Bus Flipper Simulation
  • American Truck Simulator
  • Voidtrain
  • Ground of Aces
  • Paddle Paddle Paddle
  • Les jeux Wargaming sont en soldes
  • Cyberpunk 2077
  • Palworld
  • No Man's Sky
  • BeamNG Drive
  • Spider-Man Remastered
  • Cities Skylines II
  • EA Sports F1 25
  • Hades II
  • It takes two
  • Bellwright
Pour consulter la liste complète, cliquez ici.

 

 
