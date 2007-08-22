Dernières actus
Publié le Samedi 21 février 2026 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes du week-end
Y'a le choixSteam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.
Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :
- Les jeux d'équitation sont en soldes :
Unbridled That Horse Game
Rustler
Tobiano
Horse Racing Manager
Sound of Horses
Ertugrul of Ulukayin
My Little Pony
Horse Tales
Whisper
Riding Stables
The Ranch of Rivershine
- Les jeux Québécois sont en soldes :
Disney Dreamlight Valley
Ultimate Sheep Raccoon
The Outlast Trials Project Messiah
Call of Duty Modern Warfare
Call of Duty Black Ops 6
- Metal Gear Solid 4
- Synthetik Ultimate
- Bus Flipper Simulation
- American Truck Simulator
- Voidtrain
- Ground of Aces
- Paddle Paddle Paddle
- Les jeux Wargaming sont en soldes
- Cyberpunk 2077
- Palworld
- No Man's Sky
- BeamNG Drive
- Spider-Man Remastered
- Cities Skylines II
- EA Sports F1 25
- Hades II
- It takes two
- Bellwright
