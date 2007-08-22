(TEST) Mario Tennis Fever (Nintendo Switch 2)

Publié le Vendredi 20 février 2026 à 12:15:00 par Cedric Gasperini

Balles fautes

J'ai toujours eu un faible pour les jeux de tennis. Depuis de loooongues années. Pas forcément les jeux ultra-sérieux et ultra-réalistes. Juste des jeux de tennis avec lesquels on s'amuse. Ça suffit à mon bonheur.Mais il faut bien avouer que depuis quelques années, il est quand même assez difficile d'en trouver un de bonne qualité...Mes espoirs se sont donc tournés vers Mario Tennis Fever...Bon, lisez le test. Vous verrez que le contrat n'est pas tout à fait rempli. Mais on s'en contentera, hein ?