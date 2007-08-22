Dernières actus
Publié le Vendredi 20 février 2026 à 11:40:00 par Cedric Gasperini
Don't Nod dévoile du gameplay pour Aphelion
Tiens, il neigeNouveau jeu signé Don't Nod, le studio français derrière des jeux tels que Remember Me, Life is Strange ou Vampyr, pour ne citer qu'eux, Aphelion sortira au printemps prochain sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5
Une vidéo de gameplay a été dévoilée.
Le jeu a été développé en collaboration avec l'Agence spatiale européenne (ESA) pour un souci de réalisme.
Alors que la Terre est sur le point de s'effondrer, les humains explorent les confins de l'univers pour trouver une nouvelle planète à coloniser.
Vous êtes Ariane Montclair, une astronaute. Votre vaisseau s'est malheureusement écrasé sur la planète Perséphone et votre partenaire, Thomas Cross, est sérieusement blessé... Vous allez devoir explorer les lieux, tenter de survivre face à des paysages hostiles et des phénomènes étranges et surnaturels...
Vous allez jouer les deux protagonistes. Alors qu'Ariane est athlétique et explore des endroits difficiles à atteindre, Thomas, blessé, a un gameplay plus basé sur la réflexion et la résolution d'énigmes. Les deux devront survivre face à l'antagoniste du jeu, le Nemesis, une créature étrange...
