Publié le Lundi 23 février 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
The Last Gas Station en démo et en vidéo
L'empire d'essenceThe Last Gas Station sort cette année et est prévu sur PC, sur Steam. Il est développé par le studio Alwar. Bonne nouvelle, une démo est disponible pour tester le jeu.
Il s'agit d'un petit jeu d'aventure en point'n clcik dans lequel vous êtes le proprétaire de la toute dernière station d'essence. Partout dans le monde, tout est passé à l'électrique.
Heureusement, vous allez faire le bonheur de certains clients. A vous de gérer la station : améliorez les équipements, nettoyez les lieux, remettez tout en état, vendez des produits annexes, proposez vidange et entretien général...
Il faudra aussi bien veiller à satisfaire une clientèle souvent exigeante et particulièrement étrange la nuit...
