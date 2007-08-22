Dernières actus
Un nouveau jeu John Wick en dév...
Gog.com, les soldes du week-end
Publié le Lundi 5 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini
Steam Awards : découvrez les vainqueurs
Mouais...Steam, la plus grosse plateforme de vente de jeux vidéo PC, a dévoilé sa liste des meilleurs jeux pour l'année écoulée. Les Steam Awards ont donc livré leur secret, élus par les joueurs.
Plus de 43 millions de personnes ont voté. Voici les résultats :
- Game of the Year: Hollow Knight: Silksong
- VR Game of the Year: The Midnight Walk
- Labor of Love: Baldur's Gate III
- Best Game on Steam Deck: Hades II
- Better With Friends: Peak
- Outstanding Visual Style: Silent Hill f
- Most Innovative Gameplay: ARC Raiders
- Best Game You Suck At: Hollow Knight: Silksong
- Best Soundtrack: Clair Obscure: Expedition 33
- Outstanding Story-Rich Game: Dispatch
- Sit Back and Relax: RV We There Yet?
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Corsair lance ses soldes de Noël
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en décembre
- (TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD