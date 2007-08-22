Steam Awards : découvrez les vainqueurs

Publié le Lundi 5 janvier 2026 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam Awards : découvrez les vainqueurs

Steam, la plus grosse plateforme de vente de jeux vidéo PC, a dévoilé sa liste des meilleurs jeux pour l'année écoulée. Les Steam Awards ont donc livré leur secret, élus par les joueurs.

Plus de 43 millions de personnes ont voté. Voici les résultats : 
  • Game of the Year: Hollow Knight: Silksong
  • VR Game of the Year: The Midnight Walk
  • Labor of Love: Baldur's Gate III
  • Best Game on Steam Deck: Hades II
  • Better With Friends: Peak
  • Outstanding Visual Style: Silent Hill f
  • Most Innovative Gameplay: ARC Raiders
  • Best Game You Suck At: Hollow Knight: Silksong
  • Best Soundtrack: Clair Obscure: Expedition 33
  • Outstanding Story-Rich Game: Dispatch
  • Sit Back and Relax: RV We There Yet?

 

 
