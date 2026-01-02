DerniÃ¨res actus
On vous souhaite une belle annÃ©...
Veil of the Soulstones : un auto...
Speakeasy Simulator dÃ©barque dÃ...
PubliÃ© le Vendredi 2 janvier 2026 Ã 10:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo Switch 1 & 2)
Le retour de la ReineEn 1986, la saga Metroid débarque sur NES et s'inscrit comme un véritable succès. Un coup de maître pour Nintendo qui est aussi à l'origine de nombreuses plaintes : découvrir que le personnage principal, Samus Aran, est une femme, a choqué et déçu de nombreux joueurs...
Ça ne l'a pas empêchée de passer à la postérité pour autant. Et de se renouveler également : la saga propopse deux types de gameplay. Un jeu de type plateformes/action avec la saga Metroid et un type FPS avec la saga Metroid Prime.
Presque 20 ans après Prime 3 (même s'il y a eu quelques autres opus et remakes entre temps), la saga revient avec un nouvel épisode, Metroid Prime 4.
L'occasion de repartir sur de bonnes bases ?
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Corsair lance ses soldes de NoÃ«l
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premiÃ¨res infos
- Pragmata : dÃ©mo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en dÃ©cembre
- (TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Turtle Beach Rematch Advanced, une manette belle et performante
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Veil of the Soulstones : un auto battler en temps rÃ©el
- Speakeasy Simulator dÃ©barque dÃ©but 2026
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premiÃ¨res infos
- Reanimal est en prÃ©commande sur Nintendo Switch 2
- L'Intellivision Sprint est sortie
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD