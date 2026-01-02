(TEST) Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo Switch 1 & 2)

PubliÃ© le Vendredi 2 janvier 2026 Ã 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le retour de la Reine

En 1986, la saga Metroid débarque sur NES et s'inscrit comme un véritable succès. Un coup de maître pour Nintendo qui est aussi à l'origine de nombreuses plaintes : découvrir que le personnage principal, Samus Aran, est une femme, a choqué et déçu de nombreux joueurs...Ça ne l'a pas empêchée de passer à la postérité pour autant. Et de se renouveler également : la saga propopse deux types de gameplay. Un jeu de type plateformes/action avec la saga Metroid et un type FPS avec la saga Metroid Prime.Presque 20 ans après Prime 3 (même s'il y a eu quelques autres opus et remakes entre temps), la saga revient avec un nouvel épisode, Metroid Prime 4.L'occasion de repartir sur de bonnes bases ?