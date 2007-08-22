Dernières actus
Speakeasy Simulator débarque début 2026
De la gnôle à tout prixDurant la prohibition, les bars clandestins se sont multipliés. On les appelait les Speakeasy. Et justement, c'est l'un d'entre eux que vous allez devoir gérer dans Speakeasy Simulator.
Développé par Arcana Games, édité par Bluelily Games, le jeu sortira sur Steam, sur PC donc, au 1er trimestre 2026, en accès anticipé. Une démo gratuite est actuellement proposée.
Le jeu vous entraîne en 1923. Vous allez commencer par distiller votre propre alcool, avec des fruits, des légumes, des céréales, des tubercules... A vous de gérer la qualité et la quantité de votre production.
Il faudra aussi aménager votre bar. Le décorer. Et exporter votre production, en essayant d'éviter les patrouilles de police.
Le jeu est développé par deux personnes uniquement. Et il s'inscrit dans la lignée des Simulator classiques que l'on voit fleurir un peu partout.
