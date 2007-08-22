Dernières actus
GamAlive Awards 2025 : on récom...
Gamalive vous souhaite un Joyeux...
Avengers: Doomsday, le premier t...
Publié le Samedi 27 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes d'hiver
Il vous reste encore des sous ?C'est au tour de Steam de se lancer dans ses soldes d'hiver. Elles dureront jusqu'au 5 janvier 19h, heure de Paris. Des milliers de jeux sont proposés à prix cassés.
Profitez des congés de fin d'année pour vous faire quelques parties peinard et surtout vous faire quelques cadeaux grâce à ces prix cassés.
Voici quelques exemples de jeux en promotion :
Les jeux mis en avant :
- The Outer Worlds 2
- Endless Legend 2
- Stellaris
- Crusader Kings III
- Assassin's Creed Shadows
- Hearts of Iron IV
- Sons of the Forest
- Kingdom Come Deliverance II
- Escape from Tarkov
- Palworld
- Raft
- Hades II
- God of War Ragnarok
- Persona 5 Royal
- Victoria 3
- Football Manager 26
- Digimon Story Time Stranger
- Warhammer 40,000 Space Marine II
- Star Wars Battlefront II Celebration Edition
- Megabonk
- Trails in the Sky 1st
- Escape from Duckov
- NBA 2K26
- Shape of Dreams
- Risk of Rain 2
- American Truck Simulator
- Arc Raiders
- Ark Survival Ascended
- Ball X Pit
- BeamNG Drive
- Call of Duty Black Ops 7
- Clair Obscur Expedition 33
- Cyberpunk 2077
- Death Stranding
- Destiny 2
- Dispatch
- Doom the Dark Ages
- Drive Beyond Horizons
- EA Sports FA 25
- EA Sports FC26
- Elden Ring Nightreign
- Enshrouded
- Eurotruck Simulator 2
- Forza Horizon 5
- Helldivers II
- Hollow Knight Silksong
- It takes two
- Jump Space
- Last Epoch
- Lies of P
- Megabonk
- Monster Hunter Wilds
- No man's sky
- Peak
- Project Zomboid
- Rematch
- Resident Evil 4
- Rimworld
- Risk of Rain 2
- Roadcraft
- Runescape Dragon Wilds
- Satisfactory
- Silent Hill f
- Street Fighter 6
- Tainted Grail The Fall of Avalon
- The Witcher III
- Warhammer 40,000 Dawn of War
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Corsair lance ses soldes de Noël
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Week-end en ligne gratuit sur PS4 et PS5
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en décembre
- (TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Turtle Beach Rematch Advanced, une manette belle et performante
Dernières Vidéos
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Reanimal est en précommande sur Nintendo Switch 2
- L'Intellivision Sprint est sortie
- Echoes of Mora : découvrez le jeu via une démo
- Cozy Caravan débarque en version finale
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD