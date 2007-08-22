Steam : les soldes d'hiver

Publié le Samedi 27 décembre 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

 

Steam : les soldes d'hiver

Il vous reste encore des sous ?

C'est au tour de Steam de se lancer dans ses soldes d'hiver. Elles dureront jusqu'au 5 janvier 19h, heure de Paris. Des milliers de jeux sont proposés à prix cassés.

Profitez des congés de fin d'année pour vous faire quelques parties peinard et surtout vous faire quelques cadeaux grâce à ces prix cassés.

Voici quelques exemples de jeux en promotion : 

Les jeux mis en avant : 
  • The Outer Worlds 2
  • Endless Legend 2
  • Stellaris
  • Crusader Kings III
  • Assassin's Creed Shadows
  • Hearts of Iron IV
  • Sons of the Forest
  • Kingdom Come Deliverance II
  • Escape from Tarkov
  • Palworld
  • Raft
  • Hades II
  • God of War Ragnarok
  • Persona 5 Royal
  • Victoria 3
  • Football Manager 26
  • Digimon Story Time Stranger
  • Warhammer 40,000 Space Marine II
  • Star Wars Battlefront II Celebration Edition
  • Megabonk
  • Trails in the Sky 1st
  • Escape from Duckov
  • NBA 2K26
  • Shape of Dreams
  • Risk of Rain 2
D'autres jeux :Project Zomboid
  • American Truck Simulator
  • Arc Raiders
  • Ark Survival Ascended
  • Ball X Pit
  • BeamNG Drive
  • Call of Duty Black Ops 7
  • Clair Obscur Expedition 33
  • Cyberpunk 2077
  • Death Stranding
  • Destiny 2
  • Dispatch
  • Doom the Dark Ages
  • Drive Beyond Horizons
  • EA Sports FA 25
  • EA Sports FC26
  • Elden Ring Nightreign
  • Enshrouded
  • Eurotruck Simulator 2
  • Forza Horizon 5
  • Helldivers II
  • Hollow Knight Silksong
  • It takes two
  • Jump Space
  • Last Epoch
  • Lies of P
  • Megabonk
  • Monster Hunter Wilds
  • No man's sky
  • Peak
  • Project Zomboid
  • Rematch
  • Resident Evil 4
  • Rimworld
  • Risk of Rain 2
  • Roadcraft
  • Runescape Dragon Wilds
  • Satisfactory
  • Silent Hill f
  • Street Fighter 6
  • Tainted Grail The Fall of Avalon
  • The Witcher III
  • Warhammer 40,000 Dawn of War

 

 
image

 

 

 

 

