Dernières actus
Gamalive vous souhaite un Joyeux...
Avengers: Doomsday, le premier t...
Reanimal est en précommande sur...
L'Intellivision Sprint est sorti...
Publié le Vendredi 26 décembre 2025 à 11:40:00 par Cedric Gasperini
GamAlive Awards 2025 : on récompense les meilleurs jeux de l'année !
Le meilleur et le pire de 2025Cette année encore, nous avons décidé de récompenser les meilleurs jeux qui ont marqué 2025 d'une pierre. Pas forcément blanche, sans doute un peu grise...
Un top réalisé de manière totalement subjective, donc encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pas la peine de chouiner, si vous avez des coups de coeur différents, donnez-les dans les commentaires.
Nous avons aussi élu nos plus grosses déceptions et les pires jeux de l'année. Parce que nous sommes des enfoirés notoires.
Une petite précision : cette année, nous n'avons pas testé, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, le fameux jeu qui remporte tous les suffrages : Clair Obscur Expedition 33. Ça ne veut pas dire que nous n'y avons pas joué. Certains ont adoré (toute la rédaction sauf une personne). D'autre pas (moi, il m'a grave gonflé). On ne pouvait toutefois pas l'exclure de notre classement...
Bref. Si vous voulez découvrir ce qu'il y a de mieux et de pire pour l'année 2025, c'est ici :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Corsair lance ses soldes de Noël
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Week-end en ligne gratuit sur PS4 et PS5
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en décembre
- (TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Turtle Beach Rematch Advanced, une manette belle et performante
Dernières Vidéos
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Reanimal est en précommande sur Nintendo Switch 2
- L'Intellivision Sprint est sortie
- Echoes of Mora : découvrez le jeu via une démo
- Cozy Caravan débarque en version finale
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD