GamAlive Awards 2025 : on récompense les meilleurs jeux de l'année !

Publié le Vendredi 26 décembre 2025 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Le meilleur et le pire de 2025





Cette année encore, nous avons décidé de récompenser les meilleurs jeux qui ont marqué 2025 d'une pierre. Pas forcément blanche, sans doute un peu grise...Un top réalisé de manière totalement subjective, donc encore une fois, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais pas la peine de chouiner, si vous avez des coups de coeur différents, donnez-les dans les commentaires.Nous avons aussi élu nos plus grosses déceptions et les pires jeux de l'année. Parce que nous sommes des enfoirés notoires.Une petite précision : cette année, nous n'avons pas testé, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, le fameux jeu qui remporte tous les suffrages : Clair Obscur Expedition 33. Ça ne veut pas dire que nous n'y avons pas joué. Certains ont adoré (toute la rédaction sauf une personne). D'autre pas (moi, il m'a grave gonflé). On ne pouvait toutefois pas l'exclure de notre classement...Bref. Si vous voulez découvrir ce qu'il y a de mieux et de pire pour l'année 2025, c'est ici :