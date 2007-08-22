L'Intellivision Sprint est sortie

Publié le Mercredi 24 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

 

Un peu chère, non ?

Plaion Replai est disponible dans les boutiques. Il vous reste quelques heures pour l'acheter et le déposer sous le sapin. Il s'agit d'une mini-console qui vous permet de retrouver quelques-uns des meilleurs titres de la console Intellivision, sortie en 1980 (ou plutôt 1979 mais uniquement dans une ville californienne pour être tout à fait précis). Elle est vendue... environ 130 €. Ouch.

45 jeux sont inclus dans cette mini-console.

Il n'y a pas, malheureusement, la possibilité d'en rajouter. Voici la liste complète :
  1. Armour Battle
  2. Astrosmash
  3. Auto Racing
  4. B-17 Bomber
  5. Baseball
  6. Body Slam: Super Pro Wrestling
  7. Bomb Squad
  8. Boulder Dash
  9. Bowling
  10. Buzz Bombers
  11. Chip Shot: Super Pro Golf
  12. Deep Pockets: Super Pro Pool & Billiards
  13. Frog Bog
  14. Golf
  15. Hover Force
  16. King of the Mountain
  17. Motocross
  18. Mountain Madness: Super Pro Skiing
  19. Night Stalker
  20. Pinball
  21. Reversi
  22. Sea Battle
  23. Shark! Shark!
  24. Slam Dunk: Super Pro Basketball
  25. Slap Shot: Super Pro Hockey
  26. Snafu
  27. Soccer
  28. Space Armada
  29. Space Battle
  30. Space Spartans
  31. Spiker!: Super Pro Volleyball
  32. Stadium Mud Buggies
  33. Star Strike
  34. Sub Hunt
  35. Super Pro Decathlon
  36. Super Pro Football
  37. Takeover
  38. Tennis
  39. Thin Ice
  40. Thunder Castle
  41. Tower of Doom
  42. Triple Action (Racing Cars / Biplanes / Battle Tanks)
  43. Triple Challenge (Chess / Checkers / Backgammon)
  44. Utopia
  45. Vectron

 

 
image

 

 

 

 

