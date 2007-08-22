- L'Intellivision Sprint est sortie

Publié le Mercredi 24 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Un peu chère, non ?

Armour Battle Astrosmash Auto Racing B-17 Bomber Baseball Body Slam: Super Pro Wrestling Bomb Squad Boulder Dash Bowling Buzz Bombers Chip Shot: Super Pro Golf Deep Pockets: Super Pro Pool & Billiards Frog Bog Golf Hover Force King of the Mountain Motocross Mountain Madness: Super Pro Skiing Night Stalker Pinball Reversi Sea Battle Shark! Shark! Slam Dunk: Super Pro Basketball Slap Shot: Super Pro Hockey Snafu Soccer Space Armada Space Battle Space Spartans Spiker!: Super Pro Volleyball Stadium Mud Buggies Star Strike Sub Hunt Super Pro Decathlon Super Pro Football Takeover Tennis Thin Ice Thunder Castle Tower of Doom Triple Action (Racing Cars / Biplanes / Battle Tanks) Triple Challenge (Chess / Checkers / Backgammon) Utopia Vectron

Plaion Replai est disponible dans les boutiques. Il vous reste quelques heures pour l'acheter et le déposer sous le sapin. Il s'agit d'une mini-console qui vous permet de retrouver quelques-uns des meilleurs titres de la console Intellivision, sortie en 1980 (ou plutôt 1979 mais uniquement dans une ville californienne pour être tout à fait précis). Elle est vendue... environ 130 €. Ouch.45 jeux sont inclus dans cette mini-console.Il n'y a pas, malheureusement, la possibilité d'en rajouter. Voici la liste complète :