Publié le Mercredi 24 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
L'Intellivision Sprint est sortie
Un peu chère, non ?Plaion Replai est disponible dans les boutiques. Il vous reste quelques heures pour l'acheter et le déposer sous le sapin. Il s'agit d'une mini-console qui vous permet de retrouver quelques-uns des meilleurs titres de la console Intellivision, sortie en 1980 (ou plutôt 1979 mais uniquement dans une ville californienne pour être tout à fait précis). Elle est vendue... environ 130 €. Ouch.
45 jeux sont inclus dans cette mini-console.
Il n'y a pas, malheureusement, la possibilité d'en rajouter. Voici la liste complète :
- Armour Battle
- Astrosmash
- Auto Racing
- B-17 Bomber
- Baseball
- Body Slam: Super Pro Wrestling
- Bomb Squad
- Boulder Dash
- Bowling
- Buzz Bombers
- Chip Shot: Super Pro Golf
- Deep Pockets: Super Pro Pool & Billiards
- Frog Bog
- Golf
- Hover Force
- King of the Mountain
- Motocross
- Mountain Madness: Super Pro Skiing
- Night Stalker
- Pinball
- Reversi
- Sea Battle
- Shark! Shark!
- Slam Dunk: Super Pro Basketball
- Slap Shot: Super Pro Hockey
- Snafu
- Soccer
- Space Armada
- Space Battle
- Space Spartans
- Spiker!: Super Pro Volleyball
- Stadium Mud Buggies
- Star Strike
- Sub Hunt
- Super Pro Decathlon
- Super Pro Football
- Takeover
- Tennis
- Thin Ice
- Thunder Castle
- Tower of Doom
- Triple Action (Racing Cars / Biplanes / Battle Tanks)
- Triple Challenge (Chess / Checkers / Backgammon)
- Utopia
- Vectron
