Publié le Mardi 30 décembre 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
(TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, un bon casque gaming sans fil
Nos amis les requinsPas besoin de craquer un SMIC pour s'offrir un bon petit casque gaming sans fil, qui puisse être utilisé sur plusieurs plateformes. Parce que c'est agaçant, en effet, d'avoir un casque pour le PC, un autre pour la Switch, un troisième pour la PS5 ou la Xbox Series...
Au bout d'un moment, ça commence à chiffrer...
Et bien Sharkoon a pensé à vous avec un casque qui pourra être utilisé un peu partout.
Commen en plus, il est agréable à porter, avec de bonnes performances, notamment en jeu vidéo, et qu'il est à un prix abordable, vous auriez tort de vous en priver.
