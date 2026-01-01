On vous souhaite une belle annÃ©e 2026

PubliÃ© le Jeudi 1 janvier 2026 Ã 09:45:00 par Cedric Gasperini

Yippee Ki‐Yay

Toute l'équipe de Gamalive vous souhaite une très belle année 2026.La santé, bien entendu, parce que c'est important la santé (oui, en 2026, on a décidé de parler comme des petits vieux).On vous souhaite surtout de rester espiègles. De ne pas être trop adultes. De rester toujours un p'tit peu cons, mais pas trop, et bien entendu, de garder cette ouverture d'esprit essentielle que nous défendons jour après jour dans nos colonnes et que vous avez forcément, sinon vous ne seriez pas ici.On vous souhaite de bonnes murges, des lendemains pas trop difficiles, des p'tits bonheurs, des grosses joies, des p'tits plaisirs, des gros kiffs...On vous souhaite du jeu vidéo, du ciné, de la BD, de la culture en général.Et on vous souhaite tout ce que 2025 n'a pas été foutu de vous apporter.Yippee Ki‐Yay, motherfuckers.