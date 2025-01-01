DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Mercredi 31 dÃ©cembre 2025 Ã 10:30:00 par Cedric Gasperini
Malpraxis, un jeu mÃ©dical
Comment devenir un tueur en sÃ©rieVous êtes une IA, aide du médecin Samuel Edwards, à bord du vaisseau TRH Rusanov. Alors que vous luttez avec les moyens du bord pour maintenir l'équipage en vie, les événements se détériorent peu à peu...
Vous devez poser un diagnostic, trier, opérer, tenter de sauver chaque patient. Vous devez recalibrer vos algorithmes au rythme de vos échecs, tout en n'oubliant pas qu'un patient décédé, l'est pour de bon. Et que sa mort entâche la réputation du médecin...
Finalement le warning sur le jeu en dit plus que tout reste :
Sortie prévue en 2026 sur PC, via Steam. Le jeu est développé par Sunscorched Studios.Content warnings include, but are not limited to:
Frequent Violence, Gore, Veiled Nudity, Profanity, Substance Abuse, Medical Procedures, Suicide, Detailed Medical Discussion, Needles, Mutilation, Handling of Corpses, Human Remains, Bones, Psychological Manipulation, Mental Health Disorders, Trauma, Body Horror, Parasitic Infection, Invasive Surgery, Disfigurement, Sensory Distortion, and Depictions of Death.
