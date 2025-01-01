DerniÃ¨res actus
Speakeasy Simulator dÃ©barque dÃ...
(TEST) Sharkoon Skiller SGH40W, ...
(TEST) Thief VR: Legacy of Shado...
PubliÃ© le Mercredi 31 dÃ©cembre 2025 Ã 10:00:00 par Cedric Gasperini
Veil of the Soulstones : un auto battler en temps rÃ©el
Il fait tout tout seul ?Développé par Game Smithing Limited, Veil of the Soulstones est un auto battler en temps réel jouable en solo ou en coop. 6 classes de personnages sont proposées. Vous allez devoir explorer le monde du Néant, recouvert par les ténèbres et où traînent d'innombrables créatures maléfiques.
Vos explorations vous permettront de découvrir des trésors, obtenir de nouvelles armes, des armures, des bijoux, qui vous permettront de créer des ensembles puissants amenant plus de force, de résistance, de létalité pour votre héros.
Vous pourrez aussi spécialiser votre chasseur, puis développer ses compétences et ses talents.
Et si vous vous posez la question, un "auto battler" est un jeu dont les combats se résolvent de manière automatique.
Le jeu sortira en 2026, sur PC, via Steam.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- Corsair lance ses soldes de NoÃ«l
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premiÃ¨res infos
- Pragmata : dÃ©mo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- Week-end en ligne gratuit sur PS4 et PS5
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en dÃ©cembre
- (TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) Turtle Beach Rematch Advanced, une manette belle et performante
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Veil of the Soulstones : un auto battler en temps rÃ©el
- Speakeasy Simulator dÃ©barque dÃ©but 2026
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premiÃ¨res infos
- Reanimal est en prÃ©commande sur Nintendo Switch 2
- L'Intellivision Sprint est sortie
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD