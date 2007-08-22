Dernières actus
Gog.com, les soldes du week-end
(TEST) Metroid Prime 4: Beyond (...
Publié le Lundi 5 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Un nouveau jeu John Wick en développement
Un jeu à gros budgetL'info vient directement d'un des dirigeants de la compagnie Lionsgate, Adam Fogelson. Un nouveau jeu vidéo John Wick est actuellement en développement.
Pas d'info précise. On sait simplement que le budget est conséquent, qu'il s'agira d'un triple-A, et qu'il devrait être prochainement annoncé.
D'autres licences sont également en cours d'adaptation, comme la saga de films d'horreur, Saw. The Hunger Games pourrait être également sur les rails.
Bref, le lien entre le cinéma et le jeu vidéo n'a pas fini de se renforcer.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- Heartopia : un nouveau jeu de simulation de vie
- Corsair lance ses soldes de Noël
- Avengers: Doomsday, le premier trailer et les premières infos
- Pragmata : démo, bande-annonce et Nintendo Switch 2
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en décembre
- (TEST) Project Motor Racing (PC, PS5, Xbox Series)
- Avatar: Frontiers of Pandora – D'entre les cendres est sorti
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD