- Un nouveau jeu John Wick en développement

Publié le Lundi 5 janvier 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à gros budget

L'info vient directement d'un des dirigeants de la compagnie Lionsgate, Adam Fogelson. Un nouveau jeu vidéo John Wick est actuellement en développement.Pas d'info précise. On sait simplement que le budget est conséquent, qu'il s'agira d'un triple-A, et qu'il devrait être prochainement annoncé.D'autres licences sont également en cours d'adaptation, comme la saga de films d'horreur, Saw. The Hunger Games pourrait être également sur les rails.Bref, le lien entre le cinéma et le jeu vidéo n'a pas fini de se renforcer.