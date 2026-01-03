DerniÃ¨res actus
PubliÃ© le Samedi 3 janvier 2026 Ã 10:00:00 par Cedric Gasperini
Steam : les soldes d'hiver
DerniÃ¨re chance d'en profiterOn contnue avec les soldes d'hiver de Steam. On vous rappelle qu'elles dureront jusqu'au 5 janvier 19h, heure de Paris. Des milliers de jeux sont proposés à prix cassés.
Profitez des congés de fin d'année pour vous faire quelques parties peinard et surtout vous faire quelques cadeaux grâce à ces prix cassés.
Voici quelques exemples de jeux en promotion :
Les jeux mis en avant :
- Dead By Daylight
- Drive Beyond Horizons
- Rust
- Read Dead Redemption II
- Dune Awakening
- Metal Gear Solid Snake Eater
- The Outlast Trials Project Messiah
- No I'm not human
- Fantasy Life
- Elden Ring
- Stardew Valley
- Ready or not
- Warhammer 40,000 Darktide
- American Truck Simulator
- Arc Raiders
- Ark Survival Ascended
- Assassin's Creed Shadows
- Ball X Pit
- BeamNG Drive
- Call of Duty Black Ops 7
- Clair Obscur Expedition 33
- Crusader Kings III
- Cyberpunk 2077
- Death Stranding
- Destiny 2
- Digimon Story Time Stranger
- Dispatch
- Doom the Dark Ages
- Drive Beyond Horizons
- EA Sports FA 25
- EA Sports FC26
- Elden Ring Nightreign
- Endless Legend 2
- Enshrouded
- Escape from Duckov
- Escape from Tarkov
- Eurotruck Simulator 2
- Football Manager 26
- Forza Horizon 5
- God of War Ragnarok
- Hades II
- Hearts of Iron IV
- Helldivers II
- Hollow Knight Silksong
- It takes two
- Jump Space
- Kingdom Come Deliverance II
- Last Epoch
- Lies of P
- Megabonk
- Monster Hunter Wilds
- NBA 2K26
- No man's sky
- Palworld
- Peak
- Persona 5 Royal
- Project Zomboid
- Raft
- Rematch
- Resident Evil 4
- Rimworld
- Risk of Rain 2
- Roadcraft
- Runescape Dragon Wilds
- Satisfactory
- Shape of Dreams
- Silent Hill f
- Sons of the Forest
- Star Wars Battlefront II Celebration Edition
- Stellaris
- Street Fighter 6
- Tainted Grail The Fall of Avalon
- The Outer Worlds 2
- The Witcher III
- Trails in the Sky 1st
- Victoria 3
- Warhammer 40,000 Dawn of War
- Warhammer 40,000 Space Marine II
