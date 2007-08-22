Dernières actus
Publié le Dimanche 4 janvier 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
L'Edito du Dimanche
Dry JanuaryBonne année 2026 !
C’est marrant, mais chaque année on souhaite qu’elle soit moins pourrie que la précédente et, je ne sais pas, mais j’ai comme l’intime certitude que systématiquement, ça foire. A croire que vous n’y croyez pas vraiment et que vous n’y mettez pas même une once de conviction.
Il faut dire que c’est le bordel partout et que, jour après jour, le monde s’enfonce inexorablement dans un puit de merde sans fond.
Au milieu de tout ça, on lève son verre et on se souhaite quand même une bonne année, et la santé surtout parce que c’est important, ça la santé, oh oui c’est important la santé. Et d’ailleurs, santé.
Et sinon, toi, tes bonnes résolutions ?
Eh bien cette année encore, j’ai pris la bonne résolution de ne pas chercher à prendre de bonnes résolutions parce que de toute manière, ça ne dure que le temps d’un verre. Tenez, à minuit, le soir du réveillon, un pote m’a fait jurer d’entamer le Dry January avec lui. A minuit deux, j’étais déjà un parjure. Et encore, ça a pris deux minutes parce qu’entre temps, je suis allé me soulager dans les jardinières. Alors mon foie, je ne sais pas, mais les bégonias devraient bien se porter cette année. Ils auront peut-être une légère odeur d’urine, mais ils devraient être beaux.
Après, je vous assure qu’on vit très bien en étant un parjure. Tenez, c’est même une condition sine qua non pour entrer en politique et ils ont l’air de se porter bien, ces gens-là. C’est un exemple, hein. Dieu me garde de me lancer un jour en politique. Le monde n’a pas besoin d’un dictateur de plus.
Ah bah oui, ce n’est pas parce que je défends bec et ongles la tolérance et l’ouverture d’esprit à longueur d’édito que je ne sombrerais pas dans un règne totalitaire aux mesures totalement arbitraires. Bam ! 12 mois de prison ferme pour le port de tongs en ville. Bam ! Interdiction du rap français. Bam ! 100 coups de fuet pour le port de chaussettes avec les claquettes. Bam ! 200 coups de fuet pour le port de ces chaussures à la con qui ressemblent à des chaussons. Bam ! 300 coups de fuet pour le port du froc sous les fesses. BAM ! 400 COUPS DE FUET POUR CES ENCULÉS QUI METTENT DE L’ANANAS SUR LEUR PIZZA !
Parfaitement. Des coups de fuet. Je ne suis pas assez tyrannique et sadique pour mettre un o. Ce seront des coups fuet. Ce saucisson espagnol à la qualité médiocre qui, ici, trouvera tout son intérêt.
Enfin bon. Je dis ça… c’est un peu « que de la gueule ». Ma chère, tendre et aimante épouse ne me laisserait jamais devenir un dictateur. De toute manière, elle n’a aucune ambition dans la vie. Ou en tout cas, pas celle de « femme de dictateur ».
Bref. Je n’ai pas pris de bonne résolution. Je ne souhaite de bonne année à personne parce qu’on voit bien que ça ne marche pas. Je vous souhaite simplement de survivre. Ce sera déjà pas mal.
En attendant, dehors il fait froid. Je vais passer la journée devant un bon feu de cheminée, en sirotant un whisky 15 ans d’âge.
Dry January mon cul.
Smiley bisou. Cœur. Cœur. Aubergine.
