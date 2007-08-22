Dernières actus
Publié le Vendredi 30 janvier 2026
The Midnight Walkers, un FPS hardcore
La mort, partoutDéveloppé par le studio Oneway Ticket Studio, The Midnight Walkers est un FPS hardcore qui vous met face à une invasion de zombies.
Il vba falloir survivre, dans un complexe de bâtiments, et réussir à vous échapper. Les zombies ne sont pas les seuls dangers : les autres joueurs tenteront aussi de vous tuer...
Vous pouvez jouer en solo ou par équipe de 3.
Il faut récupérer du butin, des matériaux, améliorer vos armes et votre équipement, le revendre, en acheter de nouveaux... Si vous mourez, vous perdez tout.
Au fil de la partie, un nuage de gaz toxique se répand de manière aléatoire...
Le jeu vient de sortir en accès anticipé sur PC, via Steam. Il est proposé à 17,99 €.
