Dernières actus
Norse: Oath of Blood s'offre une...
The Defiant : héros de la 2nde ...
Park Ranger Simulator sort le 19...
Publié le Vendredi 30 janvier 2026 à 11:15:00 par Cedric Gasperini
Spellcasters Chronicles : la deuxième bêta est lancée !
C'est gratuit !Spellcasters Chronicles est actuellement en bêta privée. Elle durera jusqu'au 2 février, 10h. Vous pouvez encore demander d'y participer en vous rendant sur Steam.
Pour rappel, il s'agit d'un jeu multijoueur, gratuit et jouable en équipe, développé et édité par Quantic Dreams. Il sortira cette année.
Deux équipes de 3 joueurs s'affrontent dans des parties de 25 minutes. Les joueurs doivent maîtriser la magie et les déplacements à un rythme soutenu. Une liste de 50 sorts les attend. Chaque mage a des pouvoirs préféfinis, des compétences uniques et des rôles définis. A tout moment, les mages, ces Spellcasters, peuvent s'envoler dans les airs et voler au-dessus de l'arène pour combattre.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
- L'Edito du Dimanche par Wyclef
Articles préférés
- PlayStation Plus : Encore plus de jeux gratuits en janvier
- Les meilleurs casinos en ligne retrait rapide en 2026
- Quarantine Zone: The Last Check est sorti
- Greenland Migration sort mercredi au cinéma
- The Drifter : le point'n click en pixel art désormais en français
- Les films incontournables de 2026
Dernières Vidéos
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD